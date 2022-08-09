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США планируют передать Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS: названы сроки

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Вашингтон, Вторник 09 августа 2022 06:55
США планируют передать Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS: названы сроки Фото: США намерены передать Украине ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил замминистра обороны по политическим вопросам Колин Кол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"В новом пакете помощи нет NASAMS, но есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в Украину в следующие несколько месяцев",— заявил Кол.

Напомним, что США объявили о планах по поставкам NASAMS Украине в июле в рамках пакета помощи. Планировалось, что Пентагон направит Киеву два ЗРК.

Напомним, 27 июня в Белом доме заявили, что США поставят Украине современные системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнили какие именно. По информации анонимного чиновника, администрация Байдена приобретет для Украины NASAMS.

Ранее сообщалось, что 8 августа Пентагон санкционировал предоставление Украине самого большого пакета военной помощи стоимостью в 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины.

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