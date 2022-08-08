Самый большой пакет военной помощи от США: что именно получит Украина
Министерство обороны США сегодня, 8 августа 2022 года, санкционировало предоставление Украине самого большого пакета военной помощи стоимостью в 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины.
РБК-Украина собрало основные характеристики вооружений из этого списка.
Ракеты для систем HIMARS
В заявлении Пентагона не говорится о том, какого типа ракеты будут поставлены, однако на отдельном брифинге заместитель министра обороны США Коллин Каль уточнил, что речь идет о ракетах с дальностью полета около 70 километров.
Соответственно, это управляемый реактивный снаряд, система наведения корректируется по GPS. Предназначен для уничтожения скоплений живой силы военной техники, складов с боеприпасами, других наземных объектов.
Ракеты для NASAMS
Зенитная управляемая ракета для этой системы ПВО выполнена по нормальной аэродинамической схеме и имеет крестообразное крыло небольшой площади. Захват цели радиолокационной происходит на дистанции до 20 км, после чего - активное самонаведение.
Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью направленного действия.
Фото: система ПВО NASAMS (flickr com davidvankeulen)
Противотанковый гранатомет АТ4
Это легкое противотанковое оружие одноразового применения. Есть несколько модификаций, которые отличаются типом боеприпаса, спецификой запуска, дополнительным оснащением и другими характеристиками.
Фото: гранатомет АТ4 (US Department of Defense)
Масса - от 6,7 до 8 кг, в зависимости от применяемого выстрела. Прицельная дальность при стрельбе по цели типа "бронемашина" не превышает 300 м. Есть граната увеличенной дальности, которая летит на 600 м. Осколочно-фугасный вариант летит на 1000 м. Максимальная дальность выстрела составляет 2100 м.
Основной боеприпас - граната с кумулятивной боевой частью, которая пробивает до 450 мм гомогенной брони. Также есть граната с улучшенными показателями - до 500-600 мм, и боеприпасы для стрельбы по зданиям и укреплениям.
Противопехотные мины Claymore ("Клеймор")
Противопехотная мина направленного поражения появилась еще в 1950-х и до сих пор используется армией США. Представляет собой изогнутую прямоугольную коробку, внутри заряд C4 и пластина с 700 стальными шариками.
Фото: противотанковая мина "Клеймор" (wikimedia.org)
При взрыве мины поражение наносится шрапнелью из этих шариков, которые вылетают в направлении противника. Радиус зоны поражения - 100 метров, высота - до 2 метров.
Взрывчатка C-4
Используется для различных разрушительных задач, в основном для подрыва сооружений. Также широко используется в качестве оружия для поражения живой силы в бою.
Малое количество C-4 может стать причиной больших разрушений. Взрывчатка с высокой степенью пластичности не имеет запаха.
Напомним, анонсированный пакет военной помощи является уже 18-м по счету для Украины.
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