Украина получила 2 млрд долларов от размещения еврооблигаций

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Часть средств пошла на погашение предыдущих выпусков облигаций, часть зачислено на счета Госказначейства

Министерство финансов Украины 1 ноября завершило выпуск еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минфина.

По информации пресс-службы, размещены 5-летние облигации на 750 млн долларов со сроком погашения 1 февраля 2024 года и на 1,250 млрд долларов со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

В Минфине сообщили, что 5-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж фондов составила 12%; доля страховых и пенсионных фондов составила 4% от инвестиций, тогда как доля банков составила 2%.

Структура инвесторов на 10-летние еврооблигации следующая: фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%) и банки (3%).

"Также было осуществлено погашение краткосрочных дисконтных долговых ценных бумаг, которые были выпущены 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов. Остальная часть средств от размещения новых выпусков еврооблигаций была перечислена на счета Государственной казначейской службы Украины и будет использована для финансирования государственного бюджета", - сообщили в Минфине.

Напомним, 26 октября Министерство финансов объявило о выпуске еврооблигаций: пятилетних на сумму 750 млн долларов и десятилетних на 1,250 млрд долларов. На 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, на 10-летние - 9,750%.

Отметим, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, которая заканчивается в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.