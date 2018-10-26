Україна випустить євробонди на 2 млрд доларів

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Прибутковість п'ятирічних євробондів складе 9% річних, десятирічних - 9,75%

Міністерство фінансів оголосило про випусків єврооблігацій: п'ятирічних на суму 750 млн доларів і десятирічних на 1,250 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"На 5-річні облігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 8,994% річних, на 10-річні -9,750%", - йдеться в повідомленні

За інформацією Мінфіну, в процесі збору заявок на придбання цінних паперів близько 390 інвесторів виразили зацікавленість у придбанні нових українських цінних паперів на суму 4,9 млрд доларів.

Розрахунки за новим випуском мають відбутися 1 листопада 2018 року, додали в міністерстві.

Залучені кошти підуть на фінансування дефіциту бюджету, а також на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у лютому 2019 року на 725 млн доларів, додали в Мінфініу

Нагадаємо, що рішення про випуск єврооблігацій було прийнято після домовленості з МВФ про нову кредитну програму на 3,9 млрд доларів. Делегація України проводила роуд-шоу єврооблігацій в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні 23-25 жовтня. Міністерство фінансів України залучило BNP Paribas, J. P. Morgan, Goldman Sachs і Citi для організації низки зустрічей з інвесторами та Rothschild в якості фінансового радника випуску єврооблігацій.

Відзначимо, що у вересні 2017 року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 млрд доларів з прибутковістю 7,375%.