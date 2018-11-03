Україна отримала 2 млрд доларів від розміщення єврооблігацій

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Частина коштів пішла на погашення попередніх випусків облігацій, частину зараховано на рахунки Держказначейства

Міністерство фінансів України 1 листопада завершило випуск єврооблігацій на загальну суму 2 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За інформацією прес-служби, розмішені 5-річні облігації на 750 млн доларів зі строком погашення 1 лютого 2024 року та на 1,250 млрд доларів зі строком погашення 1 листопада 2028 року. Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

У Мінфіні повідомили, що 5-річні єврооблігації в основному були розміщені серед фондів, що управляють активами (82%). Частка хедж фондів склала 12%; частка страхових та пенсійних фондів склала 4% від інвестицій, тоді як частка банків склала 2%.

Структура інвесторів в 10-річні єврооблігації наступна: фонди, що управляють активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%) і банки (3%).

"Також було здійснено погашення короткострокових дисконтних боргових цінних паперів, які були випущені 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів. Решта коштів від розміщення нових випусків єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету", - повідомили в Мінфіні.

Нагадаємо, 26 жовтня Міністерство фінансів оголосило про випуск єврооблігацій: п'ятирічних на суму 750 млн доларів і десятирічних на 1,250 млрд доларів. На 5-річні облігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 8,994% річних, на 10-річні - 9,750%. Розрахунки по новому випуску повинні відбутися 1 листопада 2018 року.

Відзначимо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влади України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Програма тривалістю 14 місяців замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування, яка закінчується в березні 2019 року. Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після ухвалення держбюджету України на 2019 рік.