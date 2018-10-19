Україна і МВФ домовилися про нову програму stand-by на 3,9 млрд доларів

Фото: МВФ (flickr.com/Jamille Wilson)

Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після прийняття держбюджету України на 2019 рік

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by (SBA) у розмірі 3,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті МВФ.

Йдеться про нову 14-місячну програму, яка замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування (EFF), що спливає в березні 2019 року.

"Нова програма stand-by, із запитом на доступ до отримання 2,8 млрд спеціальних прав запозичення - SDR (еквівалент 3,9 млрд доларів), буде служити якорем для політики влади України протягом 2019 року. Спираючись на прогрес у зменшенні макроекономічної уразливості, досягнутий в контексті механізму розширеного фінансування, нова програма, зокрема, буде фокусуватися на збереженні фіскальної консолідації і зменшенні інфляції, так само як і на реформах, спрямованих на зміцнення податкового адміністрування, фінансового та енергетичного секторів", - йдеться в повідомленні МВФ.

У Фонді наголосили, що досягнута сьогодні домовленість "відображає неухильний намір МВФ продовжувати підтримку України в забезпеченні нею потужного, сталого та інклюзивного економічного зростання".

"Рішуче і ефективне виконання владою цієї домовленості буде критично важливим для досягнення мети програми", - повідомили в МВФ.

У Фонді також відзначили, що угода підлягає затвердженню менеджментом МВФ і схваленню радою директорів. Засідання ради очікується в цьому році після схвалення в парламенті України державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій персоналу МВФ, а також після збільшення тарифів на газ і теплову енергію для населення, відповідно до змін ринку і зі збереженням захисту споживачів з невисокими доходами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 19 жовтня, вирішив підвищити ціну на газ для населення на 23,5%.

Додамо, 18 вересня голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв повідомив про те, що між урядом України і Міжнародним валютним фондом досягнута принципова домовленість про підвищенні тарифів на газ для населення до рівня імпортних цін до 2020 року.