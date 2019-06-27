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Украина подтвердила отвод боевиков возле Станицы Луганской

Новости » Происшествия    27.06.2019 - 16:13
Украина подтвердила отвод боевиков возле Станицы Луганской
Фото: боевики на Донбассе (rombas.livejournal.com)

Силы ООС вернутся на свои позиции в случае отсутствия дальнейших шагов по отводу со стороны боевиков

Украина подтверждает отвод подразделений боевиков в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Так, боевики отошли от пешеходного моста.

Украина подтвердила отвод боевиков возле Станицы Луганской

"В соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста", - сообщили в пресс-центре.

Силы ООС предупреждают, что для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силы групп разминирования Вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводят проверку дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов.

"В течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано. Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поприветствовал отвод украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской. Волкер отметил, что для дальнейшего прекращения огня он ожидает следующего шага от России.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду, 26 июня, подразделения Объединенных сил под присмотром наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта "Станица Луганская". Командующий ООС добавил, что это первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.

Позже в пресс-центре Операции объединенных сил отметили, что разведение сил по линии соприкосновения в районе Станицы Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на Донбассе.

Разведение сил на Донбассе не ослабляет оборону, - штаб ООС Украинские военные начали отвод сил в Станице Луганской
Новости Украины Станица Луганскаябоевики
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