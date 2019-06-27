Волкер назвал "хорошим шагом" отвод сил в Станице Луганской

Фото: Курт Волкер (lickr.com/usembassykyiv)

По мнению Волкера, России решать относительно дальнейшего прекращения огня

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил отвод украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской. Об этом он написал в Twitter.

Волкер отметил, что для подального прекращения огня он ожидает следующего шага от России.

"Хороший шаг, осуществленный Украиной в Станице-Луганской. Теперь России решать по реализации взаимных дальнейших мер для укрепления прекращения огня, включительно с отводом тяжелого оружия и разоружением незаконных вооруженных формирований", - написал Уокер.

Как сообщалось ранее, в среду, 26 июня, подразделения Объединенных сил под присмотром наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта "Станица Луганская". Командующий ООС добавил, что это первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.

Позже в пресс-центре Операции объединенных сил отметили, что разведение сил по линии соприкосновения в районе Станицы Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на Донбассе.