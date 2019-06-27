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Україна підтвердила відведення бойовиків біля Станиці Луганській

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 16:13
Україна підтвердила відведення бойовиків біля Станиці Луганській
Фото: бойовики на Донбасі (rombas.livejournal.com)

Сили ООС повернуться на свої позиції у разі відсутності подальших кроків з відведення з боку бойовиків

Україна підтверджує відведення підрозділів бойовиків у районі Станиці Луганської. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, бойовики відійшли від пішохідного мосту.

Україна підтвердила відведення бойовиків біля Станиці Луганській

"У відповідності до мирного плану та реалізації рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської - відійшов від пішохідного мосту", - повідомили у прес-центрі.

Сили ООС попереджають, що для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, сили груп розмінування Збройних сил та Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводять перевірку дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої до неї місцевості з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

"Протягом сьогоднішнього дня здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано. Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської знаходяться у повній бойовій готовності. У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. Волкер зазначив, що для подальшого припинення вогню він очікує наступного кроку від Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу, 26 червня, підрозділи Об'єднаних сил під наглядом спостерігачів СММ ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольного пункту "Станиця Луганська". Командувач ООС додав, що це перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганській.

Пізніше в прес-центрі Операції об'єднаних сил відзначили, що розведення сил по лінії зіткнення у районі Станиці Луганської не послабляє оборонні можливості українських військових на Донбасі.

Розведення сил на Донбасі не послаблює оборону, - штаб ООС Українські військові почали відведення сил в Станиці Луганській
Новини України Станица Луганскаябойовики
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