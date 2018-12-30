Украина подаст межгосударственное заявление об освобождении моряков в ЕСПЧ 7 января

Фото: Европейский суд по правам человека (navalny.feldman.photo)

По словам Лещины, Украина успевает подать заявление

Украина 7 января подаст полноценную междугосударственное заявление в Европейский суд по правам человека с требованием освобождения захваченных Россией украинских моряков. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель Министра юстиции Украины -Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

По его словам, Украина успевает подать заявление.

"Нужно подать заявление до 7-го, вот 7 января и подадим. Заявление касается исполнения или неисполнения обязанностей, согласно Европейской конвенции. То есть, придерживается Россия прав человека, которые предусмотрены в конвенции или нет. Требование будет признать, что Россия нарушает конвенцию, удерживая моряков", - сообщил Лещина.

По его словам, формой исполнения положительного решения ЕСПЧ будет освобождение моряков.

"Если решение будет в пользу Украины, формой выполнения решения будет освобождение моряков. Но я не знаю, напишет Европейский суд прямо в решении, что в качестве отдельных мероприятий индивидуального характера освободить их непосредственно. Мы будем это требовать, но насколько это возможно на практике? Сегодня таких случаев еще не было, чтобы суд так прямо писал. Но мы надеемся", - добавил он.

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива.

Кроме того, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию дать объяснения относительно захвата украинских моряков.