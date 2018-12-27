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Всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 20:03
Всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Раніше "суд" у Криму відмовив в апеляції всім 24 українським військовим

Всі 24 захоплених спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українських військових моряків заявили слідству, що є військовополоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського адвоката Миколи Полозова в Facebook.

Полозов повідомив ,що "два поранених моряка Андрій Ейдер і Андрій Артеменко заявили про це сьогодні".

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у СІЗО ще п'ятьох незаконно затриманих Росією українських військових моряків.

Окупований РФ суд залишив під арештом капітана катера "Нікополь" Богдана Небилицю, капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука, капітана другого рангу з судна "Бердянськ" Дениса Гриценка, матроса з буксира "Яни Капу" Олега Семидоцького і матроса катера "Бердянськ" Юрія Без'язичного.

Таким чином, "суд" у Криму відмовив в апеляції 24 всім українським військовим, захоплених 25 листопада біля берегів анексованого Криму.

Російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. Як відомо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

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