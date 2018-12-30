Україна подасть міждержавну заяву щодо звільнення моряків до ЄСПЛ 7 січня

Фото: Європейський суд з прав людини (navalny.feldman.photo)

За словами Лещини, Україна встигає подати заяву

Україна 7 січня подасть повноцінну між державну заяву до Європейського суду з прав людини з вимогою звільнення Росією захоплених українських моряків. Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник Міністра юстиції України -Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Лещина.

За його словами, Україна встигає подати заяву.

"Потрібно подати заяву до 7-го, от 7 січня і подамо. Заява стосується виконання чи невиконання обов’язків, відповідно до Європейської конвенції. Тобто, чи дотримується Росія прав людини, які передбачені в конвенції. Вимога буде визнати, що Росія порушує конвенцію, утримуючи моряків", - повідомив Лещина.

За його словами, формою виконання позитивного рішення ЄСПЛ буде звільнення моряків.

"Якщо рішення буде на користь України, формою виконання рішення буде звільнення моряків. Але я не знаю, чи напише Європейський суд прямо в рішенні, що в якості окремих заходів індивідуального характеру звільнити їх безпосередньо. Ми будемо це вимагати, але наскільки це можливо на практиці? До сьогодні таких випадків ще не було, щоб суд так прямо писав. Але ми сподіваємось", - додав він.

25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки.

Окрім того, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію дати пояснення щодо захоплення українських моряків.