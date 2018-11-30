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Українських моряків вивозять з СІЗО, - Чийгоз

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 03:03
Українських моряків вивозять з СІЗО, - Чийгоз
Фото: Ахтем Чийгоз (з відкритих джерел)

З СІЗО Сімферополя почали вивозити українських моряків

Українських моряків, захоплених в результаті нападу Росії на українські кораблі в Керченській протоці, вивозять з СІЗО в окупованому Сімферополі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза в Facebook.

"Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять з СІЗО Сімферополя", - написав Чийгоз.

 

Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять з СІЗО Сімферополя

Опубліковано Ахтемом Чийгозом Четвер, 29 листопад 2018 р.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що українські моряки, захоплені в результаті нападу Росії на українські кораблі, досі перебувають у Криму.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до російського омбудсмена Тетяні Москалькової з вимогою повідомити про місце перебування українських військовополонених.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 листопада 2018 кримськотатарський активіст Наріман Джелял, з посиланням на адвокатів захоплених у Чорному морі і заарештованих у Сімферополі українських військових, заявив, що моряків вивозять з Криму, імовірно у Москву. Також цю інформацію підтвердили "Крим.Реалії" адвокати Джеміль Темишев, Еміне Авамілєва, і Айдер Азаматов.

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