Семьям военнопленных моряков выплатили по 100 тыс. грн, - МинВОТ

Фото: Вадим Черныш (УНИАН)

Соответствующее постановление правительство одобрило 5 декабря

Согласно постановлению, принятому правительством 5 декабря 2018 года, осуществлены выплаты всем 24 семьям военнопленных моряков, которые были незаконно задержаны в результате атаки со стороны Российской Федерации, единовременной денежной помощи в размере 100 тысяч гривен. Об этом заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, "МинВОТ вместе с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, которые имеют право на получение такой помощи. В частности, родственники всех моряков".

Напомним, правительство на заседании 5 декабря 2018 принял постановление относительно финансовой поддержки лиц, которые были незаконно задержаны в результате атаки со стороны Российской Федерации, которая состоялась 25 ноября в районе Керченского пролива. Им выплатят по 100 тыс. гривен.

Речь идет о 24 украинских военных моряках, которые сейчас арестованы и находятся в Москве в двух СИЗО - "Лефортово" и "Матросская тишина".

Ранее министр обороны Степан Полторак подписал приказ о материальной помощи семьям моряков в размере по 50 тыс. гривен.