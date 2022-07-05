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Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития

Новина українською →
Лугано, Вторник 05 июля 2022 18:34
Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития Фото: Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал заявку на вступление нашей страны в Организацию экономического сотрудничества и развития генеральному секретарю Матиасу Корману.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Он отметил, что это произошло во время дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано.

"Текущая поддержка, будущая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине - сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", - заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что наша страна разделяет все цели и ценности ОЭСР и желает присоединиться к ней как можно быстрее. По его словам, членство Украины в организации составляет основу для успешного восстановления и развития государства.

На сегодняшний день в ОЭСР входят 36 стран, в том числе США, Австралия, Германия, Польша, Франция, Япония. Организация была создана в 1961 году для содействия экономическому росту и мировой торговле.

Напомним, участники конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано утвердили декларацию, которая предусматривает семь принципов процесса восстановления страны.

Кроме того, Украина разработала план восстановления, который рассчитан на 10 лет.

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