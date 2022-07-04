План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает
Сегодня, 4 июля 2022 года, Украина представила западным партнерам план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.
РБК-Украина приводит его основные пункты.
Отметим, детально с Планом восстановления Украины можно ознакомиться по ссылке.
Согласно плану, за 10 лет украинские власти намерены реализовать 850 проектов в разных сферах. На их реализацию потребуется более 750 млрд долларов. Ожидается, что ежегодный прирост ВВП составит более 7%.
На первом этапе в 2023-2025 годах предполагается реализация 580 проектов с финансированием более 350 млрд долларов. На втором - 2026-2032 годы - будет 270 проектов с финансированием более 400 млрд долларов.
Национальные программы
Украина в рамках Плана восстановления предлагает реализовать следующие программы:
- Укрепление обороны и безопасности - 50 млрд долларов
- Энергетическая независимость и зеленый курс - 130 млрд долларов
- Обеспечение конкурентного доступа к капиталу - 75 млрд долларов
- Обеспечение макрофинансовой стабильности - 60-80 млрд долларов
- Развитие секторов экономики с добавочной стоимостью - 50 млрд долларов
- Расширение и интеграция логистики с ЕС - 120-160 млрд долларов
- Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов - 150-250 млрд долларов
Кроме того, на портале размещена карта разрушений в каждом регионе, а также есть возможность подавать свои идеи для восстановления Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила запустить международную платформу, с помощью которой будут привлекаться инвестиции для Украины.
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