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План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 июля 2022 17:52
План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает Фото: Денис Шмыгаль представил План восстановления Украины на конференции в Лугано (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 4 июля 2022 года, Украина представила западным партнерам план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.

РБК-Украина приводит его основные пункты.

Отметим, детально с Планом восстановления Украины можно ознакомиться по ссылке.

Согласно плану, за 10 лет украинские власти намерены реализовать 850 проектов в разных сферах. На их реализацию потребуется более 750 млрд долларов. Ожидается, что ежегодный прирост ВВП составит более 7%.

На первом этапе в 2023-2025 годах предполагается реализация 580 проектов с финансированием более 350 млрд долларов. На втором - 2026-2032 годы - будет 270 проектов с финансированием более 400 млрд долларов.

Национальные программы

Украина в рамках Плана восстановления предлагает реализовать следующие программы:

  • Укрепление обороны и безопасности - 50 млрд долларов
  • Энергетическая независимость и зеленый курс - 130 млрд долларов
  • Обеспечение конкурентного доступа к капиталу - 75 млрд долларов
  • Обеспечение макрофинансовой стабильности - 60-80 млрд долларов
  • Развитие секторов экономики с добавочной стоимостью - 50 млрд долларов
  • Расширение и интеграция логистики с ЕС - 120-160 млрд долларов
  • Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов - 150-250 млрд долларов

Кроме того, на портале размещена карта разрушений в каждом регионе, а также есть возможность подавать свои идеи для восстановления Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила запустить международную платформу, с помощью которой будут привлекаться инвестиции для Украины.

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