Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав заявку на вступ нашої держави до Організації економічного співробітництва та розвитку генеральному секретарю Матіасу Корману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля у Telegram .

Він зазначив, що це відбулося під час дискусії про практичне впровадження плану відновлення України в межах конференції у Лугано.

"Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні - сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення", - заявив прем'єр.

Шмигаль додав, що наша країна поділяє всі цілі та цінності ОЕСР та бажає приєднатися до неї якнайшвидше. За його словами, членство України в організації складає основу для успішного відновлення та розвитку держави.

На сьогодні до ОЕСР входять 36 країн, зокрема США, Австралія, Німеччина, Польща, Франція, Японія. Організація була створена 1961 року для сприяння економічному зростанню та світовій торгівлі.