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Украина планирует открыть гумкоридоры из Черниговской и Херсонской области, - Верещук

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Пятница 25 марта 2022 21:00
Украина планирует открыть гумкоридоры из Черниговской и Херсонской области, - Верещук Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина планирует организовать гуманитарные коридоры из Черниговской и Херсонской областей, вопрос стоит на повестке дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также на днях откроют новые гумкоридоры в Киевской области.

По словам вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, с начала эвакуации из Сумской области удалось выехать более 100 тысячам человек.

"А вот с Черниговщиной гораздо хуже ситуация, но наша помощь туда тоже попадает, однако, централизованной эвакуации ни разу там не проводили. Но люди находили возможность вырваться. На Харьковщине тоже очень тяжело", - добавляет Верещук.

Верещук отметила, что невозможно выехать и из Изюма из-за разрушенного моста.

"Поэтому и на завтра будет трудно договориться о харьковском коридоре" - добавила Верещук.

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Украина Ирина Верещук
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