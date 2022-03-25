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Україна планує відкрити гумкоридори з Чернігівської та Херсонській області, - Верещук

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П'ятниця 25 березня 2022 21:00
Україна планує відкрити гумкоридори з Чернігівської та Херсонській області, - Верещук Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна планує організувати гуманітарні коридори з Чернігівської та Херсонської областей, питання стоїть на порядку денному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також на днях відкриють нові гумкоридори у Київській області.

За словами віцепрем'єра, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук, з початку евакуації із Сумської області вдалося виїхати більше 100 тисячам людей.

"А от із Чернігівщиною набагато гірша ситуація, але наша допомога туди теж потрапляє, проте, централізованої евакуації жодного разу там не проводили. Але люди знаходили можливість вирватися. На Харківщині теж дуже важко", - додає Верещук.

Верещук зауважила, що неможливо виїхати й з Ізюма через зруйнований міст.

"Тому і на завтра буде важко домовитися про харківський коридор"- додала Верещук.

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Україна Ірина Верещук
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