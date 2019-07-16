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Украина надеется на объективное рассмотрение апелляции по делу Маркива, - МИД

Новости » Политика    16.07.2019 - 18:42
Украина надеется на объективное рассмотрение апелляции по делу Маркива, - МИД
Фото: Егор Божков и Давиде Ла Челилила (mfa.gov.ua)

Украина готова предоставить Италии необходимую правовую помощь

Украина рассчитывает на то, что Италия сосредоточится на всестороннем и непредвзятом расследовании обстоятельств гибели фотографа Андреа Роккели, в частности в рамках следующего апелляционного производства относительно приговора бывшему нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины. 

В ходе встречи врио главы МИД Егора Божкова и посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа, министр подчеркнул, что ведомство полностью поддерживает позицию МВД Украины по несправедливому решению итальянского суда. Кроме того, Божко назвал обвинения Маркива в гибели Рокелли несправедливым и подчеркнул, что дело находится на личном контроле президента Украины.

"Украина готова предоставить Италии необходимую правовую помощь с целью доведения безосновательности обвинений, выдвинутых против Виталия Маркива", - сообщили в МИД.

Отметим, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в  Славянске (Донецкая область).

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

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