В Италии начался суд по делу нацгвардейца Маркива

Нацгвардейца Маркива обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа и российского переводчика

В Павии на севере Италии сегодня, 6 июля, начался судебный процесс по делу 29-летнего бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий возле Славянска Донецкой области Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщает корреспондент издания, на заседании присутствуют сам Марков, его мать с мужем-итальянцем, родители и невеста Андреа Рокелли.

По прогнозам защитника нацгвардейца, в этом месяце состоится несколько заседаний, потом процесс продолжится уже осенью.

Как отмечается, потерпевшей стороной на процессе выступают семья погибшего фотожурналиста с адвокатом Алессандрой Баллерини, профсоюзная Федерация итальянской прессы и региональная Ассоциация журналистов Ломбардии.

Сообщается, что журналистов с камерами в зал суда пока не пустили. Судьи решают, какие съемочные группы могут быть допущены. Предварительно адвокаты обеих сторон не высказали возражений относительно видеосъемок.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.

Ранне 8 марта 2018 года активисты украинского сообщества под стенами итальянского парламента в Риме требовали честного расследования по делу арестованного нацгвардейца Виталия Маркива.

Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 12 месяцев находится под стражей в тюрьме в Милане после того, как 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи. Туда он с женой приехал в отпуск к своей матери, которая живет в области Марке.

Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккеллb и Миронова.