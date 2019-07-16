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Україна сподівається на об'єктивний розгляд апеляції у справі Марківа, - МЗС

Новини » Політика    16.07.2019 - 18:42
Україна сподівається на об'єктивний розгляд апеляції у справі Марківа, - МЗС
Фото: Єгор Божків і Давида Ла Челилила (mfa.gov.ua)

Україна готова надати Італії необхідну правову допомогу

Україна розраховує на те, що Італія зосередиться на всебічному і неупередженому розслідуванні обставин загибелі фотографа Андреа Роккели, зокрема в рамках наступного апеляційного провадження щодо вироку колишньому нацгвардейцу Віталію Маркиву, якого засудили до 24 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС України.

У ході зустрічі т.в.о. голови МЗС Єгора Божкова і посла Італії в Україні Давида Ла Чечилиа, міністр підкреслив, що відомство повністю підтримує позицію МВС України щодо несправедливого рішення італійського суду. Крім того, Божко назвав звинувачення Марківа в загибелі Рокелли несправедливим і підкреслив, що справа перебуває на особистому контролі президента України.

"Україна готова надати Італії необхідну правову допомогу з метою доведення безпідставності звинувачень, висунутих проти Віталія Марківа", - повідомили в МЗС.

Зазначимо, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії розпочався судовий процес по справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Нацгвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Повне рішення суду по справі Марківа буде оприлюднена протягом 60 днів Україна вимагає від Італії вирішення проблеми з вироком Марківу, - Аваков
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