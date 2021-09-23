Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский приветствовал одобрение Верховной радой его законопроекта об олигархах. Парламент сегодня окончательно поддержал этот документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Twitter.
Президент поблагодарил народных депутатов за поддержку этого законопроекта.
"Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, как депутаты голосовали за закон об олигархах.
Добавим, одобрение закона об олигархах также прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.