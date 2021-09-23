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Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархов, - Зеленский

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский приветствовал одобрение Верховной радой его законопроекта об олигархах. Парламент сегодня окончательно поддержал этот документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Twitter.

Президент поблагодарил народных депутатов за поддержку этого законопроекта.

"Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, как депутаты голосовали за закон об олигархах.

Добавим, одобрение закона об олигархах также прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Владимир ЗеленскийВерховная радаЗакон об олигархах