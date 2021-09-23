Закон об олигархах принят. Как голосовали нардепы

Верховная рада Украины на пленарном заседании 23 сентября приняла закон об олигархах. Законопроект №5599 во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.

РБК-Украина собрало информацию о том, как проголосовали нардепы.

Монобольшинство

Согласно результатам голосования, фракция "Слуга народа" дала 229 голосов "за", в то время как один народный депутат проголосовал "против" (Людмила Буймистер) и еще четверо не голосовали.

ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа - За жизнь" дала 20 голосов "против", один нардеп воздержался и еще девять не голосовали.

Среди тех, кто проголосовал против, - Олег Волошин, Юлий Иоффе, Владимир Кальцев, Владимир Мороз, Юрий Павленко, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Антонина Славицкая, Виктор Черный, Николай Скорик, Александр Пономарев, Михаил Папиев, Василий Нимченко, Григорий Мамка, Александр Лукашов, Александр Колтунович, Александр Качный, Юрий Загородний, Валерий Гнатенко и Анатолий Бурмич.

"ЕС"

"Европейская солидарность" практически в полном составе была против закона об олигархах - 23 нардепа нажали красную кнопку, один воздержался - Мустафа Джемилев.

"Батькивщина"

Фракция "Батькивщина" не дала голосов в поддержку закона - 20 народных депутатов воздержались и двое вообще не голосовали.

"За будущее"

Депутатская группа "Партия "За будущее" дала 18 голосов "за", один нардеп воздержался - Сергей Рудик.

"Голос"

Фракция "Голос" поддержала закон об олигархах 11 голосами. Пятеро нардепов проголосовали против - Андрей Осадчук, Ярослав Железняк, Леся Василенко,Кира Рудик, Инна Совсун. Один воздержался и еще один не голосовал.

"Доверие"

В группе "Доверие" 15 народных депутатов поддержали закон об олигархах, двое воздержались и трое не голосовали.

Внефракционные

Среди внефракционных нардепов шестеро проголосовали за закон, пятеро против, еще один воздержался.

Против проголосовали Муса Магомедов, Вадим Новинский, Андрей Аксенов, Сергей Магера и Виктория Гриб.