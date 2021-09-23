ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Точка выбора пройдена": Данилов отреагировал на принятие закона об олигархах

Новина українською →
Четверг 23 сентября 2021 15:05
"Точка выбора пройдена": Данилов отреагировал на принятие закона об олигархах Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал принятие закона об олигархах "точкой выбора". По его словам, Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу секретаря СНБО в Facebook.

По мнению Данилова, принятие закона стало "точкой выбора между будущим и прошлым".

"Мы могли снова идти старой дорогой с эффектом колеи, которая всем надоела и вела к будущему без будущего, или избрать трудную и до этого никем еще не пройденную дорогу перемен и очищения. Сегодня настало другое время. И время новой дороги. Точка выбора пройдена", - написал секретарь СНБО.

По его словам, принятие законопроекта было вопросом становления нашей страны как государства и нашего будущего.

"Или будет ситуация, когда десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа", - добавил Данилов.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав.

РБК-Украина писало, что предусматривает этот закон.

Кроме того, ранее сообщалось, что как голосовали нардепы за закон об олигархах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Данилов Закон об олигархах
NEWS
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги