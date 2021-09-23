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Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархів, - Зеленський

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський привітав схвалення Верховною радою його законопроекту про олігархів. Парламент сьогодні остаточно підтримав цей документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Twitter.

Президент подякував народним депутатам за підтримку цього законопроекту.

"Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу на чиновників, політиків і медіа. Сьогодні ми зробили ще один крок до того, щоб його позбутися", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як депутати голосували за закон про олігархів.

Додамо, схвалення закону про олігархів також прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

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Володимир ЗеленськийВерховна радаЗакон про олігархів