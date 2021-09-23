Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав схвалення Верховною радою його законопроекту про олігархів. Парламент сьогодні остаточно підтримав цей документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Twitter.
Президент подякував народним депутатам за підтримку цього законопроекту.
"Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу на чиновників, політиків і медіа. Сьогодні ми зробили ще один крок до того, щоб його позбутися", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як депутати голосували за закон про олігархів.
Додамо, схвалення закону про олігархів також прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.