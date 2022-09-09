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Если Украина откажется воевать, то прекратит свое существование, - Генсек НАТО

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Если Украина прекратит вести боевые действия, то она перестанет существовать как независимое государство.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Брюсселе.

"Если президент Путин и Россия перестанут воевать, у нас будет мир. Если Украина перестанет воевать, то она перестанет существовать как независимое государство. Поэтому нам нужно продолжать оказывать ей всестороннюю поддержку", - подчеркнул генсек НАТО.

Он также заверил, что НАТО намерен снабжать Киев вооружениями в долгосрочной перспективе.

"Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам", — добавил Столтенберг.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине приближается к поворотному моменту. Генсек также обратился к общественности в западных странах, чтобы там сохраняли веру в усилия Украины и других стран.

Напомним, что действующий Йенс Столтенберг возглавляет Альянс еще с 2014 года, осенью этого года он должен был уйти с этого поста, но его полномочия продлили еще на год (до 30 сентября 2023 года) на фоне полномасштабной войны в Украине. На посту его может сменить вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

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НАТОЙенс СтолтенбергВторжение России в Украину