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Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии. СМИ назвали кандидатов на пост генсека НАТО

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Пятница 04 февраля 2022 14:56
Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии. СМИ назвали кандидатов на пост генсека НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой Центрального банка Норвегии. Осенью Столтенберг уйдет с поста генсека Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центробанка Норвегии.

"Йенс Столтенберг сегодня назначен на пост управляющего Центральным банком Норвегии", - говорится в сообщении.

Он возглавит центробанк в конце этого года, приблизительно с 1 декабря. Однако до прихода Столтенберга исполняющим обязанности главы регулятора будет заместитель Олсена Ида Уолден Бач.

Издание DPA сообщает, что среди возможных кандидатов на пост генсека НАТО рассматриваются:

  • бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,
  • премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,
  • премьер-министр Эстонии Кайя Каллас,
  • бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини,
  • президент Румынии Клаус Йоханнис.

Отметим, что Столтенберг подал заявку на пост главы Норвежского банка в декабре прошлого года.

Йенс Столтенберг по образованию экономист. На пост генсека НАТО его назначили в 2014 году. До этого Столтенберг возглавлял Норвежскую рабочую партию, занимал должность премьер-министра Норвегии, а также был министром финансов.

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НАТО Йенс Столтенберг Норвегия
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