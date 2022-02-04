Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии. СМИ назвали кандидатов на пост генсека НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой Центрального банка Норвегии. Осенью Столтенберг уйдет с поста генсека Североатлантического альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центробанка Норвегии.
"Йенс Столтенберг сегодня назначен на пост управляющего Центральным банком Норвегии", - говорится в сообщении.
Он возглавит центробанк в конце этого года, приблизительно с 1 декабря. Однако до прихода Столтенберга исполняющим обязанности главы регулятора будет заместитель Олсена Ида Уолден Бач.
Издание DPA сообщает, что среди возможных кандидатов на пост генсека НАТО рассматриваются:
- бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,
- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,
- премьер-министр Эстонии Кайя Каллас,
- бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини,
- президент Румынии Клаус Йоханнис.
Отметим, что Столтенберг подал заявку на пост главы Норвежского банка в декабре прошлого года.
Йенс Столтенберг по образованию экономист. На пост генсека НАТО его назначили в 2014 году. До этого Столтенберг возглавлял Норвежскую рабочую партию, занимал должность премьер-министра Норвегии, а также был министром финансов.