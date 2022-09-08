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Война в Украине приближается к поворотному моменту, - Столтенберг

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Четверг 08 сентября 2022 20:55
Война в Украине приближается к поворотному моменту, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине приближается к поворотному моменту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину", - заявил Столтенберг.

Генсек обратился к общественности в западных странах, чтобы там сохраняли веру в усилия Украины и других стран. Столтенберг заявил, война находится в критической точке, так как РФ начала терять контроль над ранее оккупированными территориями.

"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе остановилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести удар в ответ и отвоевать часть территории", - добавил генеральный секретарь.

Напомним, что действующий вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.

Также в НАТО заявили о влиянии санкций на военные возможности России.

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