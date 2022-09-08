Война в Украине приближается к поворотному моменту, - Столтенберг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину", - заявил Столтенберг.

Генсек обратился к общественности в западных странах, чтобы там сохраняли веру в усилия Украины и других стран. Столтенберг заявил, война находится в критической точке, так как РФ начала терять контроль над ранее оккупированными территориями.

"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе остановилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести удар в ответ и отвоевать часть территории", - добавил генеральный секретарь.