Война в Украине приближается к поворотному моменту, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине приближается к поворотному моменту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину", - заявил Столтенберг.
Генсек обратился к общественности в западных странах, чтобы там сохраняли веру в усилия Украины и других стран. Столтенберг заявил, война находится в критической точке, так как РФ начала терять контроль над ранее оккупированными территориями.
"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе остановилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести удар в ответ и отвоевать часть территории", - добавил генеральный секретарь.
Напомним, что действующий вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.
Также в НАТО заявили о влиянии санкций на военные возможности России.
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