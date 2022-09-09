Якщо Україна відмовиться воювати, то припинить своє існування, - генсек НАТО

Якщо Україна припинить вести бойові дії, то вона перестане існувати як незалежна держава.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Брюсселі.
"Якщо президент Путін і Росія перестануть воювати, у нас буде мир. Якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як незалежна держава. Тому нам потрібно продовжувати надавати їй всебічну підтримку", - підкреслив генсек НАТО.
Він також запевнив, що НАТО має намір постачати Київ озброєннями в довгостроковій перспективі.
"Ми підтримаємо Україну в довгостроковій перспективі і допоможемо Україні перейти від радянського озброєння до озброєння, зробленого за нашими стандартами", — додав Столтенберг.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту. Генсек також звернувся до громадськості в західних країнах, щоб там зберігали віру в зусилля України та інших країн.
Нагадаємо, що чинний Єнс Столтенберг очолює Альянс ще з 2014 року, восени цього року він повинен був піти з цієї посади, але його повноваження продовжили ще на рік (до 30 Вересня 2023 року) на тлі повномасштабної війни в Україні. На посту його може змінити віце-прем'єр-міністр Канади Христя Фріланд.
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