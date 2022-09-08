Вместо Столтенберга. СМИ назвали одну из кандидатов на пост генсека НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Как информирует издание, по крайней мере четыре разных источника - в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО заявили, что имя Фриланд несколько месяцев обсуждается в международных кругах по вопросам обороны и безопасности как потенциальной преемницы нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

При этом указано, что сама Фриланд уклонилась от прямого вопроса по поводу своей кандидатуры и заявила, что имеет "уже две работы" (речь шла о совместительстве ею должности вице-премьер-министра Канады и министра финансов страны).

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами... кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим (генсеком)", - рассказал СМИ чиновник НАТО на условиях анонимности.

CBC также напоминает, что среди других возможных кандидаток есть бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Что о ней известно?

Отметим, что Христя Фриланд является канадкой украинского происхождения, которая стала первой женщиной, возглавившей Министерство финансов Канады.

Христя Фриланд получила образование в Гарвардском и Оксфордском университетах, владеет русским, украинским, итальянским, французским и английским языками. С мужем и тремя детьми живет в Торонто. Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

В Канаде Христю Фриланд называют наиболее вероятной преемницей Джастина Трюдо как лидера Либеральной партии.

Она неоднократно заявляла, что гордится своими украинскими корнями и поддерживает украинские традиции.

Дополнительно

Напомним, что действующий Йенс Столтенберг возглавляет Альянс еще с 2014 года, осенью этого года он должен был уйти с этого поста, но его полномочия продлили еще на год (до 30 сентября 2023 года) на фоне полномасштабной войны в Украине.

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