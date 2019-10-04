Украина осталась на 10 позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Украина осталась на 10 месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий список национальных ассоциаций.

Победа "Шахтера" над "Аталантой" в Лиге чемпионов, а также ничьи "Александрии" с "Гентом" и "Динамо" с "Лугано" в Лиге Европы позволили Украине набрать 0,800 очков по итогам недели.

Идущая на позицию впереди Голландия набрала на неделе 1,400 баллов. Турция, которая находится на 11 месте, заработала меньше Украины - 0,400. В итоге все ассоциации остались на своих позициях.

После реформы еврокубков и внедрение с 2021 третьего турнира и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках.

А вот 10 позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже о 11, которая не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Голландию, по итогам первого тура групповых этапов еврокубков.