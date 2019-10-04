Україна залишилася на 10 позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Завершився черговий єврокубковий тиждень

Україна залишилася на 10 місці в таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний список національних асоціацій.

Перемога "Шахтаря" над "Аталантою" в Лізі чемпіонів, а також нічиї "Олександрії" з "Гентом" та "Динамо" з "Лугано" в Лізі Європи дозволили Україні набрати 0,800 очок за підсумками тижня.

Голландія, що йде на позицію попереду, набрала на тижні 1,400 балів. Туреччина, яка перебуває на 11 місці, заробила менше України - 0,400. Урешті, усі асоціації залишилися на своїх позиціях.

Після реформи єврокубків і впровадження з 2021 року третього турніру і восьма, і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в єврокубках.

А от 10 позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Україна втратила одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Голландію, за підсумками першого туру групових етапів єврокубків.