ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна залишилася на 10 позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Новини » Спорт    04.10.2019 - 10:33
Україна залишилася на 10 позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Завершився черговий єврокубковий тиждень

Україна залишилася на 10 місці в таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний список національних асоціацій.

Перемога "Шахтаря" над "Аталантою" в Лізі чемпіонів, а також нічиї "Олександрії" з "Гентом" та "Динамо" з "Лугано" в Лізі Європи дозволили Україні набрати 0,800 очок за підсумками тижня.

Голландія, що йде на позицію попереду, набрала на тижні 1,400 балів. Туреччина, яка перебуває на 11 місці, заробила менше України - 0,400. Урешті, усі асоціації залишилися на своїх позиціях.

Після реформи єврокубків і впровадження з 2021 року третього турніру і восьма, і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в єврокубках.

А от 10 позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Україна втратила одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Голландію, за підсумками першого туру групових етапів єврокубків.

Два гравці "Динамо" потрапили у сотню найкращих після 1 туру Ліги Європи УЄФА визначив господарів трьох фіналів Ліги чемпіонів
Новини України ДинамоУЕФАШахтарЛіга ЄвропиассоциацияАлександрияЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся