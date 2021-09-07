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Украина в ООН призвала мир к ответным действиям на репрессии в Крыму

Автор: Сергей Пышкин

Постоянное представительство Украины при ООН отреагировало на задержание заместителя председателя Меджлису Наримана Джелялова и четырех крымских татар. Призывают мировое сообщество к ответным действиям на репрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта представительства Украины в ООН.

Отметим, что Джелялова и четырех крымских татар задержали российские силовики после ряда обысков. Согласно сообщению от прокуратуры до заместителя председателя Меджлиса применяли пытки. Задержанных подозревают в якобы диверсии, в связи с чем им грозит до пятнадцати лет заключения. Украина, со своей стороны, убеждена в том, что арест связан с тем, что Джелялов принимал участие в саммите Крымской платформы.

"Последним дерзким примером политических преследований оккупационными властями в Крыму стало незаконное задержание 5 крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла. Призываем сообщество к действиям!",- пишет пресс-служба представительства.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о аресте российскими силовиками Наримана Джелялова и четырех крымских татар.

Также РБК-Украина писало, что МИД Украины выразило протест относительно незаконного ареста Джелялова и крымских татар.

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УкраинаООНКрымРоссийская Федерация