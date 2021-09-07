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Україна в ООН закликала світ до дій у відповідь на репресії в Криму

Автор: Сергій Пишкін

Постійне представництво України при ООН відреагувало на затримання заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова й чотирьох кримських татар. Закликають світову спільноту до дій у відповідь на репресії з боку Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту представництва України в ООН.

Відзначимо, що Джелялова й чотирьох кримських татар затримали російські силовики після низки обшуків. Згідно з повідомленням від прокуратури, до заступника голови Меджлісу застосовували тортури. Затриманих підозрюють у, нібито, диверсії, у зв’язку з чим їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення. Україна, зі свого боку, переконана у тому, що арешт пов’язаний з тим, що Джелялов брав участь в саміті Кримської платформи.

"Останнім зухвалим прикладом політичних переслідувань окупаційною владою в Криму стало незаконне затримання 5 кримських татар, у тому числі заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Закликаємо спільноту до дій!", - пише пресслужба представництва.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про арешт російськими силовиками Нарімана Джелялова й чотирьох кримських татар.

Також, РБК-Україна писало, що МЗС України висловило протест щодо незаконного арешту Джелялова та кримських татар.

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