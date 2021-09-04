Наказание за участие в Крымской платформе: МИД выразил протест из-за задержания Джеляля
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест из-за задержания в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля. Такие действия оккупантов считают наказанием за участие в Крымской платформе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.
"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа", - подчеркнули в МИД.
Кроме Джеляля, были задержаны еще четверо крымских татар: утром 3 сентября - Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября - Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Усеинов Шевкет.
Очередные репрессии Российской Федерации были направлены на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова.
"Требуем от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, представительство президента Украины в АР Крым также пв результате задержания Джеляла с участием в Крымской платформе.
РБК-Украина писало, что сегодня утром к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.
После обысков его задержали и вывезли в неизвестном направлении.
Впоследствии стало известно, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство.