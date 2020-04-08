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Украина ограничит до нуля импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Новости » Энергетика     08.04.2020 - 19:35
Украина ограничит до нуля импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 9 апреля по 24 мая

Украина ограничит импорт электроэнергии из России и Беларуси на период карантина и в течении 30 дней после его отмены. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Сообщается, что ограничительные меры будут действовать с 9 апреля по 24 мая. Такое решение принято во исполнение решения НКРЕКП постановления №766 от 8 апреля.

В частности будут приняты следующие меры:

  • ограничено до 0 МВт доступную пропускную способность, будет предлагаться на месячном аукционе на май 2020 года;
  • ограничено до 0 МВт доступную пропускную способность, будет предлагаться на суточных аукционах в период с 9 апреля по 24 мая 2020 года;
  • уменьшено в полном объеме распределенную пропускную способность межгосударственного сечения с Россией и Белоруссией с 9 апреля по 24 мая 2020 года.

При этом отмечается, что фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него состоится с 10 апреля.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года ввел спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России.

Также сообщалось, что Беларусь и Россия создают единый энергорынок. В частности, 2 апреля палата представителей национального собрания Беларуси утвердила проект закона относительно формирования единого электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

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