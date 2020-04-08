Україна обмежить до нуля імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Обмеження будуть діяти з 9 квітня по 24 травня
Україна обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на період карантину та протягом 30 днів після його відміни. Про це повідомили в прес-службі "Укрэнерго".
Повідомляється, що обмежувальні заходи будуть діяти з 9 квітня по 24 травня. Таке рішення прийнято на виконання рішення НКРЕКП постанови №766 від 8 квітня.
зокрема будуть вжиті наступні заходи:
При цьому наголошується, що фактичне обмеження імпорту з Росії і Білорусі на період карантину і 30 днів після нього відбудеться з 10 квітня.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року ввів спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії.
Також повідомлялося, що Білорусь і Росія створюють єдиний енергоринок. Зокрема, 2 квітня палата представників національних зборів Білорусі затвердила проект закону щодо формування єдиного електроенергетичного ринку Євразійського економічного союзу.