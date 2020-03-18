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Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Новости » Политика     18.03.2020 - 12:47
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Специальная пошлина с 1 апреля составит 65%

Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что специальная пошлина в размере 65% вводится на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации, кроме антрацитового и коксового. Решение было принято с доработкой в течение трех дней.

Напомним, в феврале на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в угольной отрасли Украины нет места импорту. Он уточнил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.

По данным российской статистики, в августе после введения правительством России торговых ограничений на поставку угля в Украину объемы импорта сократились на 85,3% за месяц. Согласно торговым санкциям Российской Федерации, производителям необходимо получить "специальное разрешение" на экспорт угля в Украину, которое выдается сроком на один календарный месяц.

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