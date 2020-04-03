Беларусь и Россия создают единый энергорынок

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Принятые решения вносят изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 2014 года

2 апреля палата представителей национального собрания Беларуси утвердила проект закона относительно формирования единого электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. Соответствующее сообщение разместил сайт белорусского Минэнерго, передает РБК-Украина.

Отмечается, что принятые решения вносят изменения в договор о Евразийском экономическом союзе от 2014 года. В частности, документ закрепляет единые средства торговли током, единые органы управления рынком Союза, определяет полномочия Евразийской экономической комиссии и закрепляет единый понятийный аппарат. Полное вступление в силу всех норм и правил запланировано на 2025 год.

Напомним, Украина продолжает импорт электроэнергии из Беларуси. В частности, по данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, в марте было импортировано 7,7 млн кВт часов тока из Беларуси и еще 1,5 млн кВт ч из России.

По данным ВЭА с начала импортных поставок в июле 2019 г. они стоили Украине более 1,95 млрд грн. Импорт из Беларуси начался с июля 2019 года, а из России, после правок инициированным нардепом Андреем Герусом, с октября 2019 г.

В марте, Кабмин предложил 65% пошлину на импорт электроэнергии и энергетического угля из России. Однако, не распространил эту норму на Беларусь.

Как писало РБК-Украина, нардепы "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о полном запрете импорта тока из России и Беларуси.