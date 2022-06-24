Украина официально стала кандидатом в члены ЕС, а Евровидение 2023 точно не пройдет в Украине: новости за 23 июня

Украина официально стала кандидатом в члены ЕС, США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов, Евровидение 2023 точно не пройдет в Украине. Подробнее о том, что произошло в четверг, 23 июня - в материале РБК-Украина.

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Украина официально стала кандидатом в члены ЕС

Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.

Также Европейский совет провел заседание по предоставлению статуса кандидата на вступление в Евросоюз Молдове и Грузии. С Молдовой решение было однозначным, а Грузии поставили условия.

Евровидение 2023 точно не пройдет в Украине: в EBU объяснили решение

Евровидение 2023 не состоится в Украине даже после обращения украинской стороны к Европейскому вещателю по пересмотру такой категорической позиции. Вместе с тем, не факт, что песенный конкурс пройдет в Британии, как сообщалось ранее. Об этом говорится в новом заявлении EBU, которое было обнародовано 23 июня.

"Решение руководствовалось ответственностью Европейского вещательного союза по обеспечению выполнения условий для обеспечения безопасности всех, кто работает и участвует в мероприятии", - отметили организаторы, добавив, что речь идет о безопасности более 10 тысяч задействованных в проведении конкурса людей, а также по меньшей мере 30 тысяч меломанов со всего мира.

Оккупанты планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября

Оккупанты планируют провести псевдореферендумы по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

По данным разведки, россияне хотят провести "референдумы" в так называемый "единый день голосования". 11 сентября должны состояться выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионах России.

США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении дополнительного пакета военного помощи Украине на 450 млн долларов.

Пакет военной помощи включает оружие и военное оборудования, включая новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, десятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже была поставлена в Украину, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.

В Киеве запретили фейерверки и езду на авто без глушителя

На время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя. Также в столице обустроят укрытие в школах, где их нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", - объяснил необходимость запрета мэр.

Умер Юрий Шатунов

Умер Юрий Шатунов. Известный певец и бывший солист популярной еще в советское время группы Ласковый май внезапно покинул этот мир 23 июня.

О смерти артиста сообщил его концертный директор Аркадий Кудряшов. У артиста случился обширный инфаркт.

В Украину идет опасная погода: объявлен желтый уровень

Погода в Украине в ближайшие сутки будет опасная погода. Грозы пройдут во многих областях страны, ожидается шквальный ветер и местами возможен град.

Какая погода ожидает украинцев - читайте в материале Styler.