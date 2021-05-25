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Украина обсудила с Турцией подготовку к саммиту Крымской платформы

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 25 мая, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

В ходе разговора Чавушоглу подтвердил безусловную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также заверил, что Турция примет участие в саммите Крымской платформы 23 августа 2021 года.

"Украина благодарна Турции за принципиальность в вопросе Крыма. Киев и Анкара едины в понимании, что Крым - это Украина. Был, есть и будет. Попытки легитимизировать временную российскую оккупацию полуострова обречены на провал", - подчеркнул Кулеба.

Глава турецкого МИД также заявил, что непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является делом принципа для Турции.

Напомним, в апреле турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не намерена признавать Крым частью России.

Тогда в Кремле в ответ на это заявление Эрдогана заявили, что надеются изменить позицию Турции по Крыму.

А недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров резко высказался о позиции Турции относительно оккупации Крыма. Он порекомендовал Анкаре перестать подпитывать "милитаристские настроения Киева".

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Новости Украины ТурцияУкраинаКрымМевлют ЧавушоглуДмитрий Кулеба