Украина обсудила с Турцией подготовку к саммиту Крымской платформы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 25 мая, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы .

В ходе разговора Чавушоглу подтвердил безусловную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также заверил, что Турция примет участие в саммите Крымской платформы 23 августа 2021 года.

"Украина благодарна Турции за принципиальность в вопросе Крыма. Киев и Анкара едины в понимании, что Крым - это Украина. Был, есть и будет. Попытки легитимизировать временную российскую оккупацию полуострова обречены на провал", - подчеркнул Кулеба.

Глава турецкого МИД также заявил, что непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является делом принципа для Турции.