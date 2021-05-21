Кулеба призвал Совет Европы внести вклад в достижение целей Крымской платформы
Украина готовит к запуску инициативу "Крымская платформа", которая призвана ответить на вызовы российской оккупации полуострова. Совет Европы должен сделать собственный вклад в достижение справедливых целей платформы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.
Министр подчеркнул, что вооруженная агрессия против Украины, а также систематическое невыполнение обязательных решений Европейского суда по правам человека и другие действия России показывают безрезультатность политики уступок относительно РФ.
"Уступки России в 2019 году, когда ПАСЕ вернула ее делегацию, обосновывались необходимостью привлечения Москвы к диалогу для защиты прав человека. Сейчас, за два года, они совсем не кажутся результативными. Российская агрессия продолжается и продолжает подпитывать нарушения прав человека ", - добавил он.
Кулеба отметил, что Украина требует более активного привлечения мониторинговых механизмов, в частности Комиссара Совета Европы по правам человека.
Напомним, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что угрозы Российской Федерации будущим участникам крымской платформы являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.
Кроме того, президент США Джо Байден заявлял, что Штаты никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.