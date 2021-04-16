В Кремле надеются убедить Турцию "изменить позицию" по Крыму

Российская Федерация планирует убедить Труцию "изменить позицию по Крыму ". В Кремле отметили, что имеют "серьезные разногласия" с Анкарой и Киевом в вопросе Крыма.

"Что касается переговоров президента (Турции - ред.) Эрдогана и президента (Украины - ред.) Зеленского, опять же, это двусторонние отношения двух государств. Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия. Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной", - отметил Песков.

При этом в Кремле надеются, что "последовательная линия" Москвы позволит убедить турецкую сторону в том, что их нынешняя позиция по Крыму "не совсем правильная, точнее, совсем неверная".