Турция не намерена признавать Крым частью РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России. Он также поддержал Крымскую платформу.

Об этом турецкий лидер сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", - отметил он.

Эрдоган заявил о поддержке Крымской платформы.

"Мы заявили, что поддерживаем Крымскую платформу, инициативу Украины, которая направлена ​​на сближение международного сообщества по Крыму", - добавил президент Турции.