Турция не намерена признавать Крым частью РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России. Он также поддержал Крымскую платформу.
Об этом турецкий лидер сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", - отметил он.
Эрдоган заявил о поддержке Крымской платформы.
"Мы заявили, что поддерживаем Крымскую платформу, инициативу Украины, которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму", - добавил президент Турции.
Напомним, Эрдоган заявил, что его страна хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной.
Как писало РБК-Украина, днем президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турцию.
Стоит отметить, что 9 апреля президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе и в Черном море.