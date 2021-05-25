Україна обговорила з Туреччиною підготовку до саміту Кримської платформи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 25 травня, провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Міністри обговорили підготовку до саміту Кримської платформи .

В ході розмови Чавушоглу підтвердив безумовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України, а також запевнив, що Туреччина візьме участь у саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року.

"Україна вдячна Туреччині за принциповість у питанні Криму. Київ і Анкара єдині у розумінні, що Крим - це Україна. Був, є і буде. Спроби легітимізувати тимчасову російську окупацію півострова приречені на провал", - наголосив Кулеба.

Глава турецького МЗС також заявив, що невизнання незаконної анексії Криму Росією є справою принципу для Туреччини.