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В России резко отреагировали на позицию Турции по Крыму

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Москва, Понедельник 24 мая 2021 13:00
В России резко отреагировали на позицию Турции по Крыму Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на позицию Турции по Крыму, она не признает аннексию полуострова. Он сравнил позицию Турции к посягательству на территориальную целостность России.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для издания "Аргументы и факты".

По его словам, РФ рекомендует Турции проанализировать ситуацию и "перестать подпитывать милитаристские настроения Киева".

"Предельно четко проводим мысль, что поощрение "агрессивных" украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ выразил надежду, что линия Анкары будет скорректирована с учетом "законных озабоченностей" российской стороны.

Отметим, министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу в очередной раз подтвердил, что отказывается признавать Крым российской территорией.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция президента Турции Эрдогана по Крыму ему не интересна.

РБК-Украина ранее писало, что с начала аннексии Крыма Россией в 2014 году на территорию полуострова переселили полмиллиона российских граждан.

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