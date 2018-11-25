Провокації РФ в Азовському морі: Україна звернулася у Раду безпеки ООН

Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Evan Schneider)

Представник України при ООН отримав відповідне доручення від президента Порошенка

Україна звертається до Ради безпеки ООН у зв'язку із провокаціями Російської Федерації в Азовському морі та Керченській протоці. Ппо це повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

За його словами, відповідне доручення надійшло від президента України Петра Порошенка.

"За дорученням президента Порошенко негайно звертаємося до Ради безпеки ООН. Зухвала поведінка агресора можна зупинити тільки спільними скоординованими зусиллями", - написав Єльченко у Twitter.

Нагадаємо, російські кораблі і катери почали переслідування корабельної групи ВМС ЗС України і в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

За словами командувача ВСМ України Ігоря Воронченка, катери українського флоту, які в даний час знаходяться біля Керченської протоки, готові до можливої висадки десанту РФ.