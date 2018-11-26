Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Украина прекратила покупать российский газ в 2015 году

По состоянию на утро 26 ноября 2018 года Украина обходится без российского газа ровно три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Согласно сообщению, Украина прекратила импортировать российский газ 1095 дней и 10 часов назад.

Напомним, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с самыми большими запасами газа за четыре года. По данным "Нафтогаза", в подземных хранилищах находилось 17,1 млрд кубометров.

Как ранее сообщало РБК-Украина, объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения зимнего сезона. Отметим, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составлял 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.

В ноябре суточная добыча природного газа в Украине достигла показателя 59 млн кубометров в сутки, что соответствует годовому 21,5 млрд кубометров и является самым высоким значением за последние как минимум четыре года.

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 20 ноября составили 16,7 млрд куб, сократившись за последнюю неделю на 300 млн куб. м.