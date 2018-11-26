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Україна обходиться без російського газу рівно три роки

Новини » Енергетика    26.11.2018 - 10:55
Україна обходиться без російського газу рівно три роки
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Україна припинила купувати російський газ у 2015 році

Станом на ранок 26 листопада 2018 року Україна обходиться без російського газу рівно три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Згідно з повідомленням, Україна припинила імпортувати російський газ 1095 днів і 10 годин тому.

Україна обходиться без російського газу рівно три роки

Нагадаємо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за чотири роки. За даними "Нафтогазу", у підземних сховищах містилося 17,1 млрд кубометрів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в сховищах достатні для проходження зимового сезону. Зазначимо, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років становив 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.

У листопаді добовий видобуток природного газу в Україні досяг показника 59 млн кубометрів на добу, що відповідає річному 21,5 млрд кубометрів і є найвищим значенням за останні як мінімум чотири роки.

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на 20 листопада склали 16,7 млрд куб, скоротившись за останній тиждень на 300 млн куб. м.

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